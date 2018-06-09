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От Украины потребовали прекратить преследование журналистов

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Фото: РИА Новости
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Международная федерация журналистов (МФЖ) потребовала от украинских властей прекратить акты преследования журналистов, раскритиковавших инсценировку убийства Аркадия Бабченко, говорится в официальном заявлении организации.

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В документе отмечается, что 30 мая представитель генпрокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала в соцсетях список из 26 «предателей», которые ранее раскритиковали руководство страны за организацию инсценировки убийства российского журналиста Бабченко.

«МФЖ категорически осуждает кампанию по запугиванию журналистов представителями властей и призывает украинские власти положить конец преследованию журналистов», — говорится в заявлении. 

В федерации подчеркнули, что предоставят необходимую поддержку коллегам из Национального союза журналистов Украины. 

9 мая МВД Украины сообщило об убийстве журналиста Бабченко в Киеве. Позже эту информацию подтвердили депутат рады Антон Геращенко и глава МИД Украины Павел Климкин, который во время выступления в ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.

На следующий день глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что убийство на самом деле было инсценировано ведомством, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста. Сам Бабченко также вышел к журналистам на пресс-конференции СБУ.

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