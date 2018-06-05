Ураганный ветер повалил деревья в Липецке

Штормовой ветер с ливнем и градом обрушился на Липецк. Ураган снес 11 деревьев и вызвал несколько коммунальных аварий.

По данным администрации, два дерева упали на автомобили, причем в одном случае ЧП произошло на автомобильной заправке. На улицах Студеновской, Терешковой и Шкатова деревья рухнули на проезжую часть. Автомобильное движение было прервано у автостанции «Сокол» и на железнодорожном переезде по улице Станционной.

По данным GOROD48, десятки людей жалуются на обрыв линий электропередач. Без света остались более 13,5 тыс. человек.

В социальных сетях жители Липецка жалуются на ухудшение погоды. Они сообщают о мощном ливне и граде.