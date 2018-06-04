Калининградец отсудил 150 тыс. рублей за дождевой потоп в квартире

Житель Калининграда добился компенсации от управляющей компании после потопа, вызванного в его квартире дождем. Коммунальщиков обязали выплатить 150 тыс. рублей.

По словам мужчины, его квартиру регулярно заливало в течение пяти лет во время дождей. Калининградец связал коммунальное ЧП с отсутствием чердачного этажа и плохим состоянием крыши. Жилец обратился в управляющую компанию с требованием провести обследование крыши и установить причины потопов, однако работы так и не были проведены.

Чтобы получить компенсацию, пострадавший обратился с исковым заявлением в суд. Он смог добиться того, чтобы коммунальщики привели кровлю в порядок, пишет Калининград.Ru.

Кроме того, суд постановил взыскать с управляющей компании более 150 тыс. рублей в свет ремонта квартиры, восстановления кухонного гарнитура и для компенсации расходов на экспертизу.