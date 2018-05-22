Подросток получил ожоги при коммунальном ЧП в Барнауле

16-летний подросток пострадал при порыве трубопровода в Барнауле. Следователи начали проверку по факту коммунальной аварии.

По данным очевидцев, дорогу в районе пересечения улиц Калинина и Сизова залило горячей водой. Из-за поднимающегося пара видимость стала практически нулевой. Как объяснили в коммунальных службах, произошел порыв на трубопроводе. Рабочие перекрыли воду и приступили к ремонту.

В результате порыва пострадал 16-летний подросток. Мальчик был доставлен в ожоговый центр с травмами ног, сообщает altapress.ru.

По факту случившейся ситуации проверку начало следственное управление по Алтайскому краю.