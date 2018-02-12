Набережную канала Грибоедова в Петербурге залило кипятком

Прорыв трубы с горячей водой произошел в районе набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. В зоне прорыва оказались 40 жилых домов, два детсада и производственные постройки. Горячая вода там есть, но отопление ограничено.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на очевидцев, ЧП произошло около 10:00. Вода сорвала люки и вырвалась на проезжую часть. Она вытекала туда более часа. Набережная была затянута паром, кипяток подтопил автомобили. Сейчас на проезжей части — огромная дыра.

Один из водителей получил травмы, он обжег ногу, когда отгонял машину. Сейчас пострадавший госпитализирован.

В администрации компании «Теплосети Петербурга» информацию о прорыве трубы подтвердили. Там уточнили, что протекла труба диаметром 400 мм.

Согласно регламенту, на ремонт такой поломки отводится 13 часов. Это значит, что коммунальная авария должна быть ликвидирована к ночи, передает Санкт-Петербург.ру.

В конце ноября крупная коммунальная авария произошла на востоке Москвы. В районе Гольяново прорвало трубопровод с кипятком диаметром 800 мм. Пострадали восемь человек.