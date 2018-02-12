Прямой эфир

Набережную канала Грибоедова в Петербурге залило кипятком

0
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прорыв трубы с горячей водой произошел в районе набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. В зоне прорыва оказались 40 жилых домов, два детсада и производственные постройки. Горячая вода там есть, но отопление ограничено.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на очевидцев, ЧП произошло около 10:00. Вода сорвала люки и вырвалась на проезжую часть. Она вытекала туда более часа. Набережная была затянута паром, кипяток подтопил автомобили. Сейчас на проезжей части — огромная дыра.

Один из водителей получил травмы, он обжег ногу, когда отгонял машину. Сейчас пострадавший госпитализирован.

В администрации компании «Теплосети Петербурга» информацию о прорыве трубы подтвердили. Там уточнили, что протекла труба диаметром 400 мм.

Согласно регламенту, на ремонт такой поломки отводится 13 часов. Это значит, что коммунальная авария должна быть ликвидирована к ночи, передает Санкт-Петербург.ру.

В конце ноября крупная коммунальная авария произошла на востоке Москвы. В районе Гольяново прорвало трубопровод с кипятком диаметром 800 мм. Пострадали восемь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о падении мужчины в яму с кипятком на востоке Москвы
Ночь в кипятке
В результате техногенной катастрофы восток Москвы остался без отопления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017