СМИ сообщили о падении мужчины в яму с кипятком на востоке Москвы

Мужчина упал в яму с кипятком на улице Хабаровская в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным очевидцев, инцидент произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. По неподтвержденным данным, мужчина был госпитализирован с ожогами 40% тела.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 25 января склад со стройматериалами загорелся на рынке «Каширский двор» на Каширском шоссе в столице. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. В результате пожара обрушилась кровля строения.