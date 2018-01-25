Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики обещают в четверг днем до –7 градусов в Москве

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в четверг, 25 января, ожидается до –7 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами может выпасть небольшой снег. Ветер южный 5–10 м/с.

Днем в пятницу ожидается до –6 градусов, сообщается на сайте.

Ранее 24 января синоптики рассказали об ожидаемом потеплении в столичном регионе до +4 градусов. По данным метеорологов, уже в понедельник, 29 января, столбики термометров в Москве покажут от 0 до +4 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морозы до минус 65 унесли жизни нескольких человек
Аномальные морозы пришли из России на север Китая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017