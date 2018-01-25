Синоптики обещают в четверг днем до –7 градусов в Москве

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в четверг, 25 января, ожидается до –7 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами может выпасть небольшой снег. Ветер южный 5–10 м/с.

Днем в пятницу ожидается до –6 градусов, сообщается на сайте.

Ранее 24 января синоптики рассказали об ожидаемом потеплении в столичном регионе до +4 градусов. По данным метеорологов, уже в понедельник, 29 января, столбики термометров в Москве покажут от 0 до +4 градусов.