Коммунальщиков оштрафовали за грязную воду в доме в Пензенской области

Ребенка поставили на учет к дерматологу из-за жесткой воды в жилом доме в Пензенской области. За нарушение требований к гигиене решением суда оштрафованы коммунальщики.

Проверка в отношении муниципального предприятия началась после того, как в СМИ появилась информация о постановке на учет к дерматологу ребенка. Несовершеннолетний начал лечение в связи с жесткой и некачественной водой в жилом доме. Эксперты взяли пробы воды из-под крана и выяснили, что она не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

По решению суда коммунальщикам назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в Брянске на коммунальщиков завели административное дело за стихийные свалки на улицах. Горы мусора стали скапливаться в Севском районе.