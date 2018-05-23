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Коммунальщиков оштрафовали за грязную воду в доме в Пензенской области

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Ребенка поставили на учет к дерматологу из-за жесткой воды в жилом доме в Пензенской области. За нарушение требований к гигиене решением суда оштрафованы коммунальщики.

Проверка в отношении муниципального предприятия началась после того, как в СМИ появилась информация о постановке на учет к дерматологу ребенка. Несовершеннолетний начал лечение в связи с жесткой и некачественной водой в жилом доме. Эксперты взяли пробы воды из-под крана и выяснили, что она не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

По решению суда коммунальщикам назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в Брянске на коммунальщиков завели административное дело за стихийные свалки на улицах. Горы мусора стали скапливаться в Севском районе.

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