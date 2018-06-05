Прямой эфир
Сюжет:

ОБСЕ осудила киевские власти за публикацию данных «журналистов–изменников»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал публикацию властями Украины списка с данными нескольких журналистов.

Мировой развод
Что западные СМИ думают о шоу с «воскрешением» Бабченко

«Публикация списка, в который включены имена журналистов и их обвинение в предательстве является опасным в неприемлемым», — отмечается в письме Дезира, опубликованном во вторник, 5 июня, на сайте ОБСЕ.

Обнародование перечня может повлечь серьезные последствия для безопасности журналистов, подчеркивается в документе.

В ОБСЕ призвали Киев прекратить такие действия и учитывать «уязвимую и трудную среду» в государстве. Сотрудники СМИ должны свободно и открыто выражать свое мнение, указал Дезир.

30 мая пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook опубликовала список из 26 так называемых изменников, которые критиковали власти страны после инсценированного убийства журналиста Аркадия Бабченко. В перечне упоминали журналистов Мирослава Гонгадзе и Сергея Томиленкo.

Об убийстве Бабченкo, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая.

Уже на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что этот инцидент был инсценировкой, призванной предотвратить реальное покушение на репортера. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко оправдал действия СБУ в деле «убийства» Бабченко
Познер назвал незначительной фигурой запросившего за интервью $50 тыс. Бабченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017