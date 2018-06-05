ОБСЕ осудила киевские власти за публикацию данных «журналистов–изменников»

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал публикацию властями Украины списка с данными нескольких журналистов.

«Публикация списка, в который включены имена журналистов и их обвинение в предательстве является опасным в неприемлемым», — отмечается в письме Дезира, опубликованном во вторник, 5 июня, на сайте ОБСЕ.

Обнародование перечня может повлечь серьезные последствия для безопасности журналистов, подчеркивается в документе.

В ОБСЕ призвали Киев прекратить такие действия и учитывать «уязвимую и трудную среду» в государстве. Сотрудники СМИ должны свободно и открыто выражать свое мнение, указал Дезир.

30 мая пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook опубликовала список из 26 так называемых изменников, которые критиковали власти страны после инсценированного убийства журналиста Аркадия Бабченко. В перечне упоминали журналистов Мирослава Гонгадзе и Сергея Томиленкo.

Об убийстве Бабченкo, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая.

Уже на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что этот инцидент был инсценировкой, призванной предотвратить реальное покушение на репортера.