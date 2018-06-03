Хантсман искупался в проруби с целью помериться закалкой с Путиным

Посол США в РФ Джон Хантсман участвовал в крещенских купаниях в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре для того, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным в количестве погружений в ледяную воду. Об этом американский посол сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же», — приводит слова Хантсмана ТАСС.

Он заявил, что данный факт посылает важный сигнал о том, способен ли американский народ совершить обряд погружения в воду должным образом. На вопрос, кто победил в неофициальном состязании, Хантсман ответил дипломатично.

«Комментаторы в этой стране (в России. — Прим. ред) в общем заключили, что США сделали всё верно», — добавил посол.

20 января текущего года Джон Хантсман вместе с сотрудниками американского диппредставительства совершили крещенское погружение в рекe Истра после посещения Воскресенского Новоирусалимского монастыря. Погружение в ледяную воду крещенской купели 57-летний Хантсман попробовал впервые.

Президент России Владимир Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях в этом году Кремль сообщил впервые. В текущем году российский президент по случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.