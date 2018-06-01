Посол США на мотоцикле проехался по улицам Петербурга

Посол США в России Джон Хантсман проехался на мотоцикле Harley-Davidson по улицам Санкт-Петербурга.

Видеозапись поездки опубликована на официальной странице американского посольства в Facebook.

Ранее Джон Хантсман заявил о заинтересованности президента США Дональда Трампа в личном взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным. Он подтвердил, что американский лидер также хотел бы сделать отношения с Россией более предсказуемыми, стабильными и крепкими.