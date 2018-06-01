Расследование покушения на Бабченко займет минимум полгода

Расследование дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко продлится не менее шести месяцев. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Не раньше, чем через полгода, и, думаю, не позже, чем через год», — заявил Луценко в эфире телеканала «1+1», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что к такому выводу его привела практика подобных дел, сообщает служба новостей ТСН.

Об убийстве Бабченко в Киеве сообщалось 29 мая, однако на следующий день стало известно, что это — инсценировка. Киев утверждает, что спецслужбы пошли на этот шаг, чтобы задержать организатора покушения на российского журналиста, за которым якобы стоит Москва.

Обвинения были предъявлены директору украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борису Герману. Он не признает своей вины, утверждая, что сотрудничал с контрразведкой Украины и знал об инсценировке покушения на Бабченко.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Суд санкционировал его арест сроком на два месяца.