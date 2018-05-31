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МИД счел зачисткой блокировку российских СМИ на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Блокировка российских СМИ на Украине является грубой зачисткой информационного пространства. Помимо этого, Киев активизировал пропаганду о мифической «российской агрессии», из-за чего Украина стремительно скатывается к тоталитаризму, заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель России Александр Лукашевич.

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«Киев пытается скрыть от граждан Украины и международного сообщества реальное положение дел. То, что произошло с российским журналистом Аркадием Бабченко, просто за гранью. Доверие международного сообщества к политике Киева серьезно подорвано», — приводит слова Лукашевича ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства призвал страны-участницы, институты ОБСЕ, журналистское сообщество и профильные международные институты сделать соответствующие выводы из этой ситуации.

29 мая была опубликована информация о том, что Аркадия Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на пресс-конференции заявил, что убийство Бабченко было инсценировкой для предотвращения реального покушения на журналиста, которое якобы хотели устроить «российские спецслужбы». По словам президента Украины Петра Порошенко, на Аркадия Бабченко готовилось покушение для дестабилизации ситуации в стране.

Позже в СБУ заявили о задержании в Киеве организатора покушения на журналиста. По данным украинских властей, подозреваемым к подготовке покушения на российского журналиста является Борис Герман. Его адвокат заявил, что подзащитный является директором предприятия по производству оружия.

Ряд международных организаций раскритиковал инсценировку убийства. В частности, возмущение выразила организация «Репортеры без границ». Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала действия украинских властей в связи со случившимся «пропагандистской операцией» и цирком.

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