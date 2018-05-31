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Кремль назвал инсценировку убийства Бабченко «странной историей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать инсценировку убийства на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко, назвав произошедшее «странной историей».

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«Мы не будем комментировать это никак. Скажем так: история, по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, человек жив. Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно. Сути дела это не меняет», — сказал Песков.

Комментируя слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, который заявил, что за покушением на Бабченко стоят российские спецслужбы, пресс-секретарь президента отметил, что руководитель спецслужбы «должен отвечать за свои слова».

Песков напомнил, что все комментарии Москвы касательно «убийства» Бабченко и обвинений в адрес РФ, прозвучали вчера.

30 мая Грицак в ходе брифинга сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, жив, а все произошедшее являлось инсценировкой и спецоперацией спецслужб, призванной предотвратить настоящее покушение.

Заявление украинских властей об убийстве журналиста вызвало осуждение в России, Европе и международных организациях. В частности, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении Киева распространить ложную информацию об убийстве Бабченко.

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