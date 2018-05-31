Кремль назвал инсценировку убийства Бабченко «странной историей»

Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать инсценировку убийства на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко, назвав произошедшее «странной историей».

«Мы не будем комментировать это никак. Скажем так: история, по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, человек жив. Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно. Сути дела это не меняет», — сказал Песков.

Комментируя слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, который заявил, что за покушением на Бабченко стоят российские спецслужбы, пресс-секретарь президента отметил, что руководитель спецслужбы «должен отвечать за свои слова».

Песков напомнил, что все комментарии Москвы касательно «убийства» Бабченко и обвинений в адрес РФ, прозвучали вчера.

30 мая Грицак в ходе брифинга сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, жив, а все произошедшее являлось инсценировкой и спецоперацией спецслужб, призванной предотвратить настоящее покушение.

Заявление украинских властей об убийстве журналиста вызвало осуждение в России, Европе и международных организациях. В частности, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении Киева распространить ложную информацию об убийстве Бабченко.