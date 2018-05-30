Теплая и ветреная погода ожидается в Москве

В среду, 30 мая, в Москве и области будет тепло и ветрено, по прогнозам синоптиков, ожидаются до 25 градусов тепла и ветер с порывами до 15–20 м/с.

Осадков в среду не будет, отмечается в сообщении на сайте Гидрометцентра. Атмосферное давление в Москве будет около нормы и составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем в среду ожидается 22–27 градусов, в ночь на четверг похолодает до +5.

Погода испортится уже завтра, 31 мая: в столичный регион придет похолодание, сопровождаемое шквалистым ветром.