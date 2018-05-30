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Похолодание и штормовой ветер идут в столичный регион

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Резкое похолодание принесет в столичный регион в конце мая — начале июня циклон из Скандинавии. Последний теплый день ожидается в среду, 30 мая, после чего погода испортится.

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Если в среду в Москве и области прогнозируется от +26 до +28 градусов, то уже в ночь на четверг не будет теплее +5, а днем 31 мая столбики термометров покажут максимальные +15 градусов. Таким образом, лето начнется с резкого похолодания

Сильный ветер придет в Москве и область уже сегодня. в среду, и сохранится на пару дней. Из-за шквалистого ветра 30 и 31 мая в Москве и области объявили повышенный «желтый» уровень погодной опасности.

«Днем 30 мая и 31 мая через территорию округа с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди», — приводит сообщение Росгидрометцентра «Газета.ру».

Усиление северо-западного ветра до 17–22 м/с ожидается в столичном регионе днем 30 мая, ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая», — предупреждают синоптики.

Накануне спасатели предупредили об усилении ветра в Москве.

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