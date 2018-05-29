Проект развития велодвижения разработают в Башкирии

Активисты планируют разработать программу Башкирии по развитию инфраструктуры для велосипедов. По словам чиновников из Уфы, строительство 1 км велодорожки в городе, по самым скромным подсчетам, обойдется в 3–5 млн рублей.

В будущем власти столицы республики при возведении новых микрорайонов обещают учитывать развитие велодвижения и включать в проекты застройки велосипедные дорожки. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, новые велосипедные маршруты в Василеостровском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга планируют обустроить за 7,6 млн рублей. В Адмиралтейском районе дорожка пройдет от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы. В Василеостровском районе маршрут проложат по Большому проспекту Васильевского острова от 1-й линии до Наличной улицы.