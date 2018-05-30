Пособие за 50

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Сумма пока определяется, рассказали «Известиям» в Минтруде. Сейчас она составляет 50 рублей в месяц и выплачивается работодателем. По словам экспертов, пособие на ребенка должно составлять не меньше 10 тыс. рублей, тогда это будет реальная помощь. Экономисты опасаются: если расходы полностью лягут на работодателей, это будет сильным ударом по бизнесу.

О том, что до конца года в России повысят пособие на детей от полутора до трех лет, рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В пресс-службе ведомства уточнили, что вопрос о размере пособия еще прорабатывается.

— У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей, — сообщил министр. — Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме (в апреле 2018-го. — «Известия»), сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать.

Сейчас в соответствии с указом президента от 1994 года «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» женщинам, находящимся в декрете, положено пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Сумма не менялась более 20 лет и составляет 50 рублей, выплачивает ее работодатель. Если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается, следует из разъяснений Минтруда от 2013 года.

В Минфине сообщили, что предложения от Минтруда об увеличении размера пособия пока не поступали в ведомство.

Повышение выплат давно назрело, и это должно стать основой целого комплекса мер по улучшению социальных условий, считает член президиума «Опоры России» Наталия Ушакова.

— Но пока не очень понятно, что делать с неработающими женщинами, кто им будет платить — государство? — отметила она.

Размер выплат на детей от полутора до трех лет должен соответствовать уровню пособия для ребенка до полутора лет, считает председатель центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец. Это 40% от заработной платы матери перед декретом (но не более 24 536,57 рубля).

— В России не развита сеть яслей. Более 370 тыс. запросов на место в ясельные группы осталось без ответа. Из-за этого мама не может выйти на работу и оставить ребенка без присмотра, ей необходима материальная поддержка, — считает эксперт.

По словам Ирины Волынец, для малоимущих семей такая выплата должна быть не менее 10 тыс. рублей. Эта сумма близка к прожиточному минимуму — 11 163 рубля.

Также необходимо оптимизировать все детские выплаты — например, завести одну банковскую карту на ребенка, предложила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

— Одна семья может претендовать на несколько видов пособий. Не о всех они в курсе. Поэтому необходимо реформировать систему таким образом, чтобы деньги поступали на персональную карту без бумажной волокиты, как сейчас, — полагает эксперт.

Выплачивать пособия порядка 10 тыс. рублей сможет не каждый работодатель, отметила руководитель центра финансов социальной сферы НИФИ Олеся Феоктистова. Поэтому необходимо установить новое пособие в размере прожиточного минимума только для малоимущих семей. Выплаты должно взять на себя государство.

По данным Росстата, в 2017 году в стране проживало 9,5 млн детей в возрасте до четырех лет включительно. Данных о численности малышей от полутора до трех лет в официальной статистике нет.