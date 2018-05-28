Загсы проинформируют о соцподдержке

При регистрации рождения ребенка загсы и МФЦ будут обязаны информировать его родителей обо всех мерах соцподдержки, на которые они могут рассчитывать. Соответствующий законопроект разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Для семей с детьми предусмотрено множество льгот и выплат, но молодые родители часто не знают об этом, пояснила «Известиям» автор инициативы. Теперь для каждой семьи сформируют индивидуальную памятку с информацией, это ускорит и упростит получение помощи. Эксперты полагают, что новая мера будет полезна родителям — ведь это наименее осведомленная категория льготников.

Меры социальной поддержки семей с детьми — за счет средств федерального бюджета, региональных и местных бюджетов — предусмотрены в огромном количестве нормативно-правовых актов. Единый механизм информирования получателей отсутствует, пояснила «Известиям» Ирина Яровая.

Помимо федеральных выплат и льгот широкая система помощи действует в регионах. Это пособия одиноким матерям, многодетным семьям, детям военнослужащих по призыву, инвалидов, студентов, тем, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, несовершеннолетним из коренных малочисленных народов Севера. В большинстве субъектов установлен региональный «материнский капитал», его размер варьируется от 50 тыс. до 366 тыс. рублей. В зависимости от среднедушевого дохода семьи предоставляются различные субсидии, широко распространена практика социальных контрактов.

— Государство, взяв на себя новые социальные обязательства, гарантирует их исполнение. Оно заинтересовано, чтобы граждане России с первого дня, как стали родителями, получали информацию: на что может претендовать семья. Чтобы такие люди могли воспользоваться своими правами в полной мере, — отметила Ирина Яровая. — В законопроекте мы предусмотрели обязательность предоставления полной информации в письменном виде при выдаче свидетельства о рождении ребенка. Такая памятка будет напоминанием о дополнительных мерах господдержки при возникновении конкретной жизненной ситуации, когда это связано с налогами, льготами, лечением, получением земельных участков и так далее.

Перечень мер будет формироваться адресно для каждой конкретной семьи на основе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В нее встроен социальный калькулятор. Он позволяет за несколько минут получить данные обо всех существующих в регионе льготах для каждой категории граждан, о необходимых для этого документах и месте их приема. Многие льготы оформляются через МФЦ, это упростит их оформление.

Законопроект уже получил поддержку на координационном совете фракции «Единая Россия». В Минтруде сообщили «Известиям», что ведомство «в целом поддерживает идеологию информирования граждан о предусмотренных законодательством социальных гарантиях». При этом документ пока в правительство не поступил.

Инициативу поддержали на Экспертном совете при правительстве, сообщил «Известиям» руководитель рабочей группы этого совета по соцполитике и повышению качества соцуслуг Сергей Рыбальченко.

— Информация на ЕГИССО открыта, но про этот портал мало кто знает. Часто люди — особенно многодетные и родители-одиночки — не имеют времени, возможности и навыков для поиска в интернете. У некоторых, особенно в отдаленной местности, и вовсе нет доступа в Сеть. Если про федеральные льготы они еще могли слышать из СМИ, то о муниципальных программах, скорее всего, ничего не знают, — сказал эксперт.

По словам Рыбальченко, родители — наименее осведомленная категория льготников. Пенсионеров информируют через отделения ПФР, центры соцобслуживания, лечебные учреждения, они много общаются друг с другом. А молодые люди, как правило, предоставлены сами себе.

Такие выводы подтверждает мониторинг поддержки многодетных семей, проведенный Общественной палатой РФ в 53 субъектах РФ. Исследование показало, что значительная доля респондентов не знает о наличии той или иной меры господдержки или считает, что они отсутствуют в их регионе. Так, о праве на бесплатную выдачу лекарств для детей до шести лет не знали 15% опрошенных. О других правах на безвозмездное получение товаров и услуг — еще большее количество (обеспечение школьной формой — 22%, питание учащихся — 25%, проезд детей на городском и пригородном транспорте — 32%). Более 80% никогда не пользовались своим правом на бесплатное посещение раз в месяц музеев, выставок и парков культуры.

Закрепление обязательства загсов и МФЦ информировать население о мерах соцподдержки именно в федеральном законодательстве, а не в других нормативных актах предполагает ответственность за неисполнение этой нормы должностными лицами, пояснила адвокат юрфирмы «Инфралекс» Ирина Зимина. За нарушение порядка и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг (ст. 5.63 КоАП РФ) установлен штраф до 1,5 тыс. рублей.

Законопроект будет внесен в Госдуму 28 мая.