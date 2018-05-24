Бронированный запрет

Министерство культуры поручило Ростуризму изучить предложение об ограничениях для Booking.com — сервиса по онлайн-бронированию отелей по всему миру. Инициатива принадлежит главе компании «Свой туристический сервис» («Свой ТС») Сергею Войтовичу. Он недоволен тем, что Booking монополизировал рынок индивидуальных бронирований, от чего, естественно, страдают туроператоры, и пожаловался на это в Минкульт. Тот обращение принял и перенаправил его в подведомственный Ростуризм. Когда информация попала в СМИ, поднялся шум, и ведомства поспешно стали утверждать, что никто ничего запрещать не собирается. Тем не менее туроператоры настаивают на том, чтобы Booking уравняли с ними, иначе у него слишком много преимуществ. Подробности — в материале портала iz.ru.

«За бортом»

Войтович в апреле написал письмо (есть в распоряжении iz.ru) в Министерство культуры с предложением ограничить работу Booking.com в России в качестве ответа на западные санкции. По его словам, для многих российских отелей этот сервис является единственной площадкой для продаж. Таким образом, пишет глава «Своего ТС», львиная доля индивидуальных бронирований — более 70% — в отечественных отелях контролируется иностранной корпорацией. Это бьет по российским системам бронирования, туроператорам и турагентствам. Войтович верит, что, если его предложение примут, то это откроет «путь к импортозамещению».

booking1 Индивидуальные бронирования отданы Booking Фото: depositphotos/kalinovsky

«Когда мы стали приходить в небольшие гостиницы, нам говорили: мы не очень заинтересованы в российских туроператорах, так как у нас есть Booking.com. И такая ситуация почти везде — группы и деловых туристов гостиницы еще готовы принимать, но индивидуальные бронирования отданы Booking», — рассказал он изданию «Турпром».

То же касается и крупных отелей. «Вы придете в любую большую международную сеть — Marriott, Hilton, Hyatt, и не сможете подключиться к системе продаж. По этой причине российский туроператор не может дать хорошую цену ни на одну приличную гостиницу международной цепочки по сравнению с Booking. У него даже нет возможности подключиться к этой системе. А Booking дает хорошие цены и условия российскому потребителю», — отметил руководитель компании.

Много шума из ничего

Департамент туризма и региональной политики Минкульта ответил ему, что Ростуризму поручено проработать вопрос с экспертами. В федеральное агентство это письмо поступило 21 мая. В пресс-службе Ростуризма РБК сообщили, что в документе речь шла не об ограничении, а о «запрете деятельности Booking.com на территории РФ».

«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения», — заявил представитель ведомства.

22 мая информация попала в СМИ, и начались жаркие дискуссии. Войтович тогда стал объяснять, что имел в виду именно ограничение и исключительно на бронирование номеров через Booking.com в российских гостиницах, «пока деятельность компании не будет приравнена к туроператорской». Соответственно, на отели в других странах его инициатива никак не распространяется.

«Дело в том, что Booking не несет ответственности перед туристом, перекладывая эти обязанности на поставщика — отельера. Не следят они и за достоверностью сведений на платформе — это тоже на совести отеля, и не попадают под юрисдикцию Роспотребнадзора. Размещение плюс любая дополнительная услуга — уже туроперейтинг: динамическое пакетирование, которое турист формирует самостоятельно. Но Booking.com, занимаясь туроператорской деятельностью без статуса туроператора, не несет ответственности согласно российскому законодательству», — прокомментировал iz.ru глава «Своего ТС».

booking4 Индивидуальным путешественникам, которых всё больше, гораздо удобнее бронировать онлайн Фото: depositphotos/Chonlachai

Отельеры уже успели выразить свое несогласие с «запретом». Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сказал, что такая мера обернется бедой для бизнеса. И это несмотря на то, что отели вынуждены платить НДС за Booking (так называемый налог на Google), а также немаленькую комиссию — 18% — самому сервису.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов также считает, что это не лучшая идея. Он сообщил, что некоторые гостиницы через Booking реализуют 30–50% своего предложения. «Индивидуальным путешественникам, которых всё больше, гораздо удобнее бронировать онлайн», — цитирует его «Интерфакс».

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) же выступили против «прямых запретов», но поддержали введение «равных недискриминационных условий для всех без исключения участников туристического рынка России». Этот вопрос, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, должен стать предметом рассмотрения органов государственной власти.

По словам первого вице-президента ассоциации Владимира Канторовича, у онлайн-сервисов есть конкурентные преимущества по сравнению с туроператорами. «Мы должны создавать разные гарантийные фонды, страховаться, платить деньги в саморегулируемые организации на случай, если что-то случится с туристами. И это дополнительная финансовая нагрузка на туроператоров, от чего все онлайн-сервисы, а не только один Booking, избавлены», — отметил он.

Сайт номер один

Ростуризм должен представить свою позицию до 4 июня, но уже 23 мая ведомство дало понять, что оно против ограничений работы сервиса, потому что Booking востребован. Планов по какому-либо регулированию его деятельности тоже нет. В Минкультуры ответили аналогичным образом и пояснили, что министерство направило обращение Войтовича в Ростуризм в соответствии с законом. «Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», — заверила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.

booking3 Офис booking.com в Нидерландах Фото: depositphotos/Joeppoulssen

В Booking проигнорировали вопросы корреспондента iz.ru, касающиеся возможных ограничений, сказав лишь, что их фирма — торговая интернет-компания, зарегистрированная и имеющая штаб-квартиру в Европе, а также поставщик технологий. Он способствует развитию туризма в России и помогает развивать бизнес более 70,5 тыс. объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги в России.

Вообще, по данным SimilarWeb на апрель 2018 года, сервис занимает 79-е место в глобальном рейтинге сайтов и 67-е — среди российских пользователей. При этом это сайт номер один в категории «туризм». В апреле его посетили 420,5 млн раз. При этом наибольшее число заходов — 7,49% — было из России. За ней следуют США (6,85%) и Соединенное Королевство (6,70%).

Компания Booking.com основана в 1996 году в Амстердаме. Начинала как маленький стартап. Теперь у нее порядка 200 офисов в 70 странах. Каждый день через эту платформу бронируется 1,5 млн номероночей. Компания принадлежит американской Booking Holdings.

booking2 Через систему проходит более 50% онлайн-бронирований отелей в стране Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Жестокая конкуренция

За время существования площадки она не раз была объектом расследования со стороны антимонопольных органов разных стран. Речь, в частности, идет о Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швейцарии. В 2017 году турецкий суд заблокировал Booking.com. В компании сказали, что претензии касались вопроса с получением лицензии турагентства для работы в этой стране. В итоге сервис вынужден был заблокировать выдачу результатов по Турции для всех клиентов, которые заходят на сайт из местного сегмента интернета. В феврале 2018-го, правда, появились заявления властей республики о готовности снять ограничения.

В России в 2015 году турагентство «Онлайнтур» пожаловалось на Booking.com в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Как писал «Коммерсант», тогда к сервису впервые предъявили претензии из-за требования к российским гостиницам гарантировать для этой системы бронирования самую низкую цену. Данный пункт содержится в договорах, которые система бронирования заключает с отельерами-контрагентами.

Теоретической базой для обращения «Онлайнтура» стал европейский опыт: Booking сначала согласился исключить из контрактов с гостиницами в Италии, Швеции и Франции пункт о «лучшей цене», а затем заявил о готовности сделать это для всех отелей в Европе.

Однако, по словам начальника управления информационных технологий ФАС Владимира Кудрявцева, чтобы компания в России попала под действие закона «О защите конкуренции», нужно доказать ее доминирующее положение. Того, что через систему проходит более 50% онлайн-бронирований отелей в стране, недостаточно — у нее должна быть возможность оказывать решающее влияние на оборачиваемость товара. «А если Booking.com перестанет сотрудничать с отелями, возможность бронировать номера не исчезнет», — подчеркнул чиновник.

После «Онлайнтура» в ФАС еще обращался сенатор Игорь Фомин, однако ведомство встало на сторону Booking, не усмотрев в деятельности компании признаков недобросовестной конкуренции. «Если в нескольких приложениях размещено аналогичное предложение по цене, то только от потребителя зависит, каким он воспользуется при бронировании», — заявили в федеральной службе.