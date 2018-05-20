Бесправные с правами

Российских туристов в Греции предупредили: без международного водительского удостоверения (МВУ) взять автомобиль в аренду в этой стране не получится. В последнее время дорожная полиция особенно лютует, а штраф для водителя без МВУ достигает €1 тыс. На столько же наказывают и прокатную контору. Портал iz.ru выяснил, действительно ли без МВУ в Европе лучше не садиться за руль.

Перегибы на местах

Греческие газеты в середине мая предупредили туристов: все иностранцы, приезжающие в Грецию из стран, не входящих в Евросоюз, для аренды автомобиля обязаны предоставлять международное водительское удостоверение. Информацию об этом греческим СМИ предоставила Ассоциация автопрокатных компаний Греции — STEAE.

В пресс-релизе ассоциации говорится, что виноват новый транспортный закон 4530/2018, вступивший в действие в Греции в конце марта. Статья 31 этого документа устанавливает штрафы в размере €1 тыс. для тех, кто едет на арендованном автомобиле без «установленных законом документов», и €1 тыс. для прокатной компании, которая предоставила такому туристу автомобиль. Причем в случае повторного нарушения штрафы увеличиваются вдвое, а автомобиль и вовсе может быть экспроприирован и впоследствии продан с аукциона.

права_европа_1 Греческая полиция Фото: Global Look Press/Socrates Baltagiannis

При этом в STEAE утверждают, что изначально эта норма относилась к тем водителям, которые, например, передают управление арендными машинами другим лицам, не имеющим соответствующей категории в правах. Но греческие полицейские на местах, а точнее на трассах, начали трактовать положение статьи по-своему и применять высокие штрафы к водителям без МВУ.

«Отсутствие международного водительского удостоверения является формальным нарушением: право на управление транспортным средством определяется национальным водительским удостоверением, а МВУ лишь дополнение, прописанное в международных соглашениях. Отсутствие МВУ влечет за собой значительно меньшее наказание (€200. — iz.ru)», — говорится в заявлении STEAE.

В Ассоциации автопрокатных компаний уверены, что применение норм нового закона к иностранцам «дискредитирует Грецию и ее туристические возможности в мире».

Оформлять или нет

Споры о том, нужны россиянам для аренды авто в Европе международные права или нет, не умолкают с того момента, как россияне начали свободно выезжать за рубеж. И на каждого путешественника, «без проблем» взявшего машину по российским правам, найдется тот, кто за отсутствие МВУ схлопотал штраф или отказ страховой от выплаты после ДТП.

Александр Турченко, коммерческий директор туроператора «Чайка-Тур», который уже четверть века отправляет туристов в Германию, заверил корреспондента iz.ru, что ни он, ни его клиенты не испытывали никаких сложностей с получением машин в ФРГ по обычным российским правам. Со страховой тоже проблем не возникало: «если наши были виноваты — приходилось платить».

«Но однажды, видимо, не очень опытная девушка в прокатной конторе в Мюнхене сомневалась насчет выдачи мне машины по нашим обычным правам. Хотя в другой прокатной конторе по соседству за той же стойкой машину без проблем выдали. После этого я оформил себе МВУ, но показал, может быть, один раз», — рассказал Турченко.

Анатолий Гаркушин, гендиректор туроператора «Пантеон», специализирующегося как раз на Греции, уверяет, что до сегодняшнего дня даже в аэропорту Афин, где есть стойки всех мировых компаний по прокату машин, абсолютно спокойно можно арендовать машину по обычным российским правам.

«В нашей практике был только один случай за всю историю (26 лет. — iz.ru), когда клиенту в Греции не выдали машину и потребовали МВУ. Я, кстати, очень удивился этому. Но это был очень известный человек, и мне кажется, в той истории больше играли какие-то личностные качества, а не правила аренды», — рассказал он.

права_европа_1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В пресс-службе туроператора «Библио-Глобус» корреспонденту портала iz.ru сообщили, что советуют всем своим клиентам при бронировании авто за границей оформлять международные права. «Наши специалисты всегда инструктируют туристов о необходимых документах при бронировании данной услуги, стаже вождения и других особенностях и правилах, действующих в стране», — рассказали в компании.

Согласия по поводу МВУ нет даже у прокатных контор. Например, в операторе Sixt, куда корреспондент портала iz.ru позвонил под видом клиента забронировать машину в Европе, заверили, что для этого нужны международные права.

«По правилам нашей компании сотрудники на стойках всегда и везде спрашивают международное водительское удостоверение. У нас это прописано в правилах на сайте компании. И были случаи, когда клиенту отказывали в выдаче забронированной машины, потому что у него не было МВУ», — заверила оператор.

В то же время в компании Europcar корреспондента заверили, что в Европе действуют наши обычные права нового образца — те, которые выдаются после 2014 года, и специально МВУ оформлять не нужно.

Слишком много прав

Неразбериха по поводу прав отчасти связана и с чехардой замены национальных водительских удостоверений в России. Фактически сейчас в стране действуют четыре вида документов для водителя.

Первый — это ламинированная бумажка размером 148×105 мм. Он выдавался вплоть до 2011 года, то есть действителен еще в течение как минимум трех лет.

Второй — пластиковая карточка, выдачу которой практиковали также до 2011 года.

права_европа_1 Выдача водительского удостоверения. 2017 год Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

В 2011 году были введены новые «розовые» права. В них исчезла надпись PERMIS DE CONDUIRE, вместо которой на русском языке написано «водительское удостоверение». А на обратной стороне категории автомобилей, к управлению которыми допущен водитель, стали обозначаться символами, а не словами.

С 2014 года и эти права немного изменились — добавились новые категории и подкатегории.

В итоге оптимисты из интернета начали утверждать, что именно последний — «розовый вариант» — считается международными правами и никаких дополнительных документов для аренды авто к ним не нужно. Их противники утверждают, что раз нет надписи PERMIS DE CONDUIRE, то иностранцу без знания русского языка невозможно доказать, что это — водительские права, а не членский билет в библиотеку. Спор продолжается до сих пор.

А что закон?

Согласно положениям Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, которую подписал еще СССР, а Россия ратифицировала как правопреемница, страны-участники договорились признавать «любое национальное водительское удостоверение, соответствующее предписаниям приложения 6 к настоящей Конвенции», а также «любое международное водительское удостоверение, соответствующее предписаниям приложения 7 к настоящей Конвенции, при условии, что оно предъявляется вместе с соответствующим национальным водительским удостоверением» (статья 41 Венской конвенции).

Под приложение 6 подпадают лишь права, которые выдавались в России с 2011 года («розовый вариант»). Но при этом следует понимать, что не все страны Венскую конвенцию подписали. Так, например, из европейских стран ее не ратифицировали Андорра, Кипр, Исландия. Эти страны остались приверженцами более старой Женевской конвенции, и по закону при аренде автомобилей там обязаны требовать международное водительское удостоверение.

Но в интернете полно отзывов от туристов, которые «спокойно колесили по Кипру с российскими правами, и никто у них ничего не просил».

Достаю МВУ из широких штанин

Судя по всему, спор о нужности или ненужности МВУ сродни спору о курице и яйце. Он если и не вечен, то затянется еще как минимум на десятилетия.

Посоветовать можно только одно — оформить международное водительское удостоверение. Это недолго и несложно. Для оформления МВУ не нужно сдавать экзамены по вождению и на знание иностранных языков, не нужно проходить медкомиссию, не нужно даже фотографироваться заранее.

На портале gosuslugi.ru можно заранее заполнить все данные и записаться на получение МВУ в ГИБДД. Причем не по месту прописки, а в любое отделение. У автора этих строк получение МВУ посредством записи через портал в прошлом году заняло ровно 10 минут.

Кроме того, благодаря «Госуслугам» можно сэкономить: если сбор за выдачу МВУ оплачивать на портале, то оно обойдется в 1120 рублей, если при личном обращении через банк — то в 1600 рублей.

С международными правами у вас не будет проблем при аренде автомобилей нигде: ни в Европе, ни в Латинской Америке, ни в Северной Америке, ни в Африке, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке.

У МВУ есть только один недостаток: оно действительно в течение трех лет. То есть за 10-летний срок действия российских прав МВУ придется оформлять трижды.