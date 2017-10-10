ФАС не признала booking.com монополистом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конфликте туроператоров и сайта booking.com поддержала интернет-агрегатора. Ранее сенатор Игорь Фомин обратился в ведомство с жалобой, в которой указывалось, что сайт, пользуясь доминирующим положением, подрывает туристический рынок, контролируя цены и выставляя высокую комиссию. Однако служба не усмотрела в этом недобросовестной конкуренции, поскольку сайт занимает значительно меньше 50% рынка. «Известия» ознакомились с официальным ответом ФАС по запросу Игоря Фомина.

ФАС отклонила жалобу члена Совета Федерации Игоря Фомина на действия сайта booking.com. В обращении указывалось, что, согласно условиям, предусмотренным в контракте с booking.com , отели не имеют права указывать на других площадках более низкие цены. Таким образом сайт перетягивает на себя значительную долю рынка бронирования, притом что административная и бюрократическая нагрузка на него минимальна, ведь деятельность подобных агрегаторов регулируется гораздо слабее, чем работа туроператоров . Также указывалось, что сайт при минимуме расходов берет неоправданно высокую комиссию с отелей. По словам представителей туротрасли, из-за этого их бизнес существенно страдает. Однако проверка ФАС не выявила нарушений.

Как указывается в ответе ФАС, booking.com — далеко не единственный подобный агрегатор, а номерного фонда через booking.com за год сдается в среднем 12–14% всего рынка.

«Если в нескольких приложениях размещено аналогичное предложение по цене, то только от потребителя зависит, каким он воспользуется при бронировании», — говорится в ответе ФАС.

Исходя из этого, антимонопольное ведомство не усмотрело в деятельности компании признаков недобросовестной конкуренции.

В пресс-службе booking.com «Известиям» сообщили, что компания «всегда стремится соблюдать правовые нормы, распространяющиеся на ее деятельность».

Сенатора Игоря Фомина ответ ФАС не удовлетворил.

— Конечно, этот сервис функциональный, продуманный и удобный для потребителя. Но он постепенно стал доминировать над своими поставщиками, ставить их в невыгодные условия. В конечном итоге это повлияло на рынок не лучшим образом, — считает сенатор.

По его мнению, стоит обратить внимание на опыт западных стран, где агрегаторы находятся в равных условиях с остальными участниками рынка.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов пояснил, что, действительно, в ряде европейских стран удалось через суд добиться отмены в договорах booking.com типового пункта о том, что цены, указанные на сайте, не могут быть выше, чем на других площадках. Подобный опыт, по его словам, имеет смысл применить в России, и представители гостиничного бизнеса готовы принять участие в решение этой проблемы.

— Никто не должен указывать отелям, где какие цены выставлять. Жалко, что при обращении в ФАС нашу позицию не удосужились узнать, транслировалась только позиция туроператоров, в дальнейшем мы готовы принять участие в консолидированном диалоге, — сообщил вице-президент ФРиО.

Представители наиболее доступного сегмента — хостелов, напротив, считают нападки на сайт необоснованными.

— Booking.com как раз ведет добросовестную конкуренцию, недобросовестная конкуренция — это попытка их задавить, используя административный ресурс, — сообщила член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская.

Она заметила, что, хотя комиссия там достаточно высокая, это наиболее профессиональный ресурс, где нет двойных продаж и технических сбоев.

— Для хостелов это единственная возможность работы, туроператоры вообще наш сегмент игнорируют, — отметила Наталья Петровская.

Юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова назвала позицию ФАС совершенно обоснованной.

— Необходимо выявить и доказать факты манипуляции ценами на рынке бронирования жилья. Пока же туроператоры указывают лишь, что booking.com и его конкуренты, например Airbnb, влияют на доходность туристического и гостиничного бизнеса, — отметила она.

По ее мнению, нельзя говорить и о принуждении, поскольку у отелей есть альтернатива: они могут работать с тем или иным агрегатором, продавать номера самостоятельно или через тех же туроператоров.