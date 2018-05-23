Booking.com ответил на возможную блокировку сервиса в России

Сервис онлайн-бронирования Booking.com способствует развитию международного туризма в России. С таким заявлением выступили представители компании в ответ на просьбу прокомментировать инициативу о блокировке ресурса.

В Booking.com подчеркнули, что помогают развивать бизнес более 70,5 тыс. всевозможных объектов размещения в России. При этом всем партнерам предоставляются равные возможности для работы с путешественниками, сообщает РЕН ТВ.

С инициативой об ограничении деятельности сервиса Booking.com выступил глава туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Он отметил, что через ресурс проходит более 70% индивидуальных бронирований, а американская корпорация получает возможность анализировать и хранить данные о туристах.

Позже СМИ сообщили, что Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о блокировке сервиса. В свою очередь, директор департамента туризма и региональной политики ведомства Ольга Ярилова опровергла данную информацию. Она подчеркнула, что Минкультуры не обладает полномочиями блокировать сервис, а запрос в Ростуризм по этому поводу носит технический характер.