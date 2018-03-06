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АТОР считает прошедший зимний сезон удачным для туроператоров в России

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Все направления зимнего туризма продемонстрировали рост по объему турпотока от 10 до 45% в сравнению показателями за сезон-2016/17. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, такие цифры свидетельствуют об успешности зимнего сезона для российских туроператоров.

«Это горнолыжные курорты, направления зимнего солнца — те направления, где можно погреться на солнце, искупаться в море. Это экскурсионные туры, круизы, горный кластер Краснодарского края. Все эти направления показали прирост от 10 до 45% по сравнению с прошлым зимним сезоном», — цитирует представителя АТОР «РИА Новости».

При этом исполнительный директор ассоциации отметила, что доходы туроператоров также выросли, но не так значительно — на 10–15%.

Ранее посол Китая в РФ Ли Хуэй сообщил, что за последний год России посетило около 1,5 млн туристов из КНР.

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