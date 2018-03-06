Собственный круизный лайнер появится в Приморье

Собственный круизный лайнер может появиться в Приморском крае. Возможность разработки маршрутов для лайнера обсудили на Дне корейского инвестора во Владивостоке под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба администрации края.

Собственную круизную линию планируют разработать во Владивостоке. Данную возможность обсудили на Дне корейского инвестора врио губернатора Андрей Тарасенко с руководством иностранной делегации. Новое круизное сообщение будет действовать на основе договоров с соседними портами Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia.

Например, если раньше жители Приморья не имели права покидать порт на круизных лайнерах, заходящих в порт, то с вводом собственного маршрута этот вопрос разрешится. Туристы смогут путешествовать в рамках будущего соглашения по интересным местам стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Андрей Тарасенко рассказал, что на данный момент туристические маршруты из Южной Кореи являются основными в Приморье. Путем путешествия на круизных лайнерах только за прошлый год Приморский край посетили несколько тысяч туристов из Южной Кореи.