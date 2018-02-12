В Австралии круизное судно вернулось в порт после драки у туалетов

В Австралии круизный лайнер вернулся в порт после драки нескольких пассажиров в очереди в туалет.

В конфликт нескольких повздоривших мужчин вмешалась 37-летняя женщина, ударившая одного из них по голове бутылкой. По предварительным данным, женщина была россиянкой.

В результате удара кожа на голове пострадавшего была рассечена.

В порту шесть драчунов и женщина были задержаны, сообщает «Интерфакс» со ссылками на полицию австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Женщине предъявлены обвинения в нанесении травмы и оскорблениях, она отпущена под залог. Суд по инциденту назначен на 9 марта.