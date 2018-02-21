Лайнер Amadea откроет круизный сезон во Владивостоке

Лайнер Amadea под флагом Багамских островов откроет круизный сезон во Владивостоке, он станет первым, кто пришвартуется в порту Владивостока в 2018 году, сообщант пресс-служба городской администрации.

В понедельник утром, 26 февраля, в районе 7.00, лайнер Amadea, отправившийся в круиз из японского порта Йокогама, должен причалить к берегам Владивостока. По традиции встречать туристов будут праздничной программой, которую подготовили творческие коллективы и отряд барабанщиц.

Гости пробудут на территории Российской Федерации до 18.00, после чего снова отправятся в путь. На борту лайнера путешествуют около 600 человек, большинство из них граждане Германии, сообщает ИА PrimaMedia.

Следующими пунктами их маршрута станут порты Пусан и Чеджу в Республике Корея, затем лайнер прибудет в Шанхай в Китае и оттуда проследует в порт Исигаки в Японии. Конечной точкой путешествия станет порт в Гонконге, Китай. Круизный лайнер должен прибыть туда 8 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Мурманск станет транзитным портом для круизных лайнеров, следующих из Норвегии к Земле Франца-Иосифа. Плавание пройдет с 29 августа по 12 сентября 2019 года.