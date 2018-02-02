Австралийский попугай зайцем обогнул Новую Зеландию на лайнере
Попугай из Австралии зайцем совершил путешествие вокруг Новой Зеландии на круизном лайнере.
Птица улетела из дома в Брисбене и пробралась на пассажирское судно 21 января.
«Безбилетника» обнаружили, когда лайнер причалил к одному из новозеландских островов.
Попугая хотели усыпить, так как на его провоз в чужую страну необходимо было разрешение. В последний момент экипаж решил спасти птицу, обнаружив у нее под кожей микрочип, который позволил найти хозяев.
В настоящее время пернатый завершает 14-дневный круиз в отдельной каюте, куда его поместили до возвращения в австралийский порт. Там его передадут владельцам.