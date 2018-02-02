Австралийский попугай зайцем обогнул Новую Зеландию на лайнере

Попугай из Австралии зайцем совершил путешествие вокруг Новой Зеландии на круизном лайнере.

Птица улетела из дома в Брисбене и пробралась на пассажирское судно 21 января.

«Безбилетника» обнаружили, когда лайнер причалил к одному из новозеландских островов.

A companion bird who flew the coop in Brisbane has been discovered as a stowaway on a cruise ship bound for New Zealand and quarantined in his own private cabin.https://t.co/CLYGVFSrm2@abcnews pic.twitter.com/pxEhsX8DAI — ABC Brisbane (@abcbrisbane) February 1, 2018

Попугая хотели усыпить, так как на его провоз в чужую страну необходимо было разрешение. В последний момент экипаж решил спасти птицу, обнаружив у нее под кожей микрочип, который позволил найти хозяев.

В настоящее время пернатый завершает 14-дневный круиз в отдельной каюте, куда его поместили до возвращения в австралийский порт. Там его передадут владельцам.