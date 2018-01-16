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Австралийский терьер проехал 1,5 тыс. км в поисках хозяев

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Фото: Global Look Press/John Daniels
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Австралийский терьер по кличке Расти проехал 1,5 тыс. км в грузовике в поисках своих хозяев. 

Газета Courier-Mail пишет, что семья Скудамор, фермеры из северо-восточной части Австралии, отправились в отпуск и отдали на это время питомца родственникам. Однако через некоторое время Расти сбежал и запрыгнул в грузовик, который отправлялся на юг. 

Водитель грузовика, прибывшего в Сноутаун, Южная Австралия, обнаружил пса в кузове и взял его домой. На ошейнике терьера был написан телефонный номер, набрав который мужчина рассказал хозяевам, что их пес у него. 

«Он очень общительный и очень любит проводить время с нами», — отметила хозяйка Расти, Лора Скудамор. 

В следующий раз семейство планирует взять пса с собой, чтобы он не уехал куда-нибудь еще. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Свердловской области двое пятиклассников выжили в зимнем лесу благодаря своим собакам — животные согревали подростков.

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