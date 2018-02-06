Круизные лайнеры из Норвегии будут останавливаться в Мурманске

Транзитным портом для круизных лайнеров, следующих из Норвегии к Земле Франца-Иосифа, станет Мурманск, об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Компания Hurtigruten из Норвегии решила начать продажу билетов в круиз по маршруту Тромсё – Земля Франца-Иосифа. По дороге на архипелаг лайнер будет заходить в порт Мурманска, чтобы отдыхающие прошли все необходимые миграционные процедуры для нахождения в полярных владениях России, сообщает ИА «Би-порт».

Плавание пройдет с 29 августа по 12 сентября 2019 года. Судно проследует из порта Тромсё, затем сделает остановку на острове Сёрёйа и совершит заход в порт Мурманска. В обратном направлении также запланирован заход в Мурманск, после чего путешественники отправится в Скварсог и затем завершат свое путешествие в начальной точке — Тромсё.

Стоимость подобного тура составляет примерно €6624. Маршрут Тромсё – Земля Франца-Иосифа для круизов давно рассматривался компанией. После урегулирования всех основных вопросов и проведения ряда обсуждений между сторонами, компания Hurtigruten приняла решение начать продажу круизов с заходом в Мурманск на 2019 год.