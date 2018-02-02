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Интерактивную программу об Арктике презентовали в Мурманске

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В Мурманске в региональном центре детско-юношеского краеведения состоялась презентация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». Там уже действуют программы «Природа Мурманской области», «История города Мурманска» и «История Кольского края».

В рамках новой программы старшеклассникам будут показывать фильм, рассказывающий о природе и климате Арктики, истории ее освоения и перспективах развития Мурманской области как одного из арктических регионов РФ. По словам губернатора Марины Ковтун, Мурманская область является «опорным плацдармом» для изучения и освоения части русской Арктики.

ИА «Би-порт» сообщает, что детско-юношеский центр краеведения, который был открыт 1 сентября 2016 года, уже посетило более 3,5 тыс. человек. В прошлом году там началась работа по модернизации фондохранилищ. В ближайшее время центр начнет сотрудничество с ведущими федеральными музеями. Также в планах модернизация экспозиций «Минеральные ресурсы Кольского полуострова» и «Жизнь Баренцева моря. Сухой аквариум».

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