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Россия и США разработали систему маршрутов в Арктике

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Фото: ТАСС/Сергей Куликов
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Увеличение интенсивности движения судов в Арктике стало причиной разработки Москвой и Вашингтоном системы маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Об этом заявила береговая охрана Соединенных Штатов.

Схема двусторонних маршрутов представлена Международной морской организации, ожидается рассмотрение документа. Стороны договорились о создании шести двусторонних маршрутов и о стольких же районах повышенной осторожности судоходства, сообщает телеканал «360».

Единая система маршрутов создана для того, чтобы избежать столкновений и других инцидентов, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В начале января портал iz.ru сообщил, что авиация Северного флота расширит район патрулирования в Арктике.

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