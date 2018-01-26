Россия и США разработали систему маршрутов в Арктике

Увеличение интенсивности движения судов в Арктике стало причиной разработки Москвой и Вашингтоном системы маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Об этом заявила береговая охрана Соединенных Штатов.

Схема двусторонних маршрутов представлена Международной морской организации, ожидается рассмотрение документа. Стороны договорились о создании шести двусторонних маршрутов и о стольких же районах повышенной осторожности судоходства, сообщает телеканал «360».

Единая система маршрутов создана для того, чтобы избежать столкновений и других инцидентов, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В начале января портал iz.ru сообщил, что авиация Северного флота расширит район патрулирования в Арктике.