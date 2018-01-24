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Путешественник из Магадана добрался до Арктики и установил рекорд

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Фото: Instagram/oper_11
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Путешественник из Магадана, фотограф и видеооператор Антон Панов, в составе команды таких же смельчаков добрался до Арктики и побил рекорд Гиннеса России и Европы.

В рамках экспедиции «Диксон» известные путешественники преодолели более 1 тыс. км через льды и снега. Путь пройден до конца и цель достигнута — на автомобилях они добрались до самой крайней точки континента и России, сообщило ИА MagadanMedia.

Пунктом назначения являлся поселок Диксон, название которого послужило названием всей экспедиции. Участники отмечали, что самым тяжелым для прохождения пути будет отрезок арктической части России. 

Теперь путешественникам необходимо собрать в конечной точке путешествия доказательства, для того чтобы им был зачтен рекорд. Затем им предстоит преодолеть обратный путь.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что путешественники должны были провести большую часть экспедиции в условиях полярной ночи.

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