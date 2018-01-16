Путешественник из Магадана поехал покорять Арктику

Путешественник из Магадана, фотограф и видеооператор Антон Панов в составе команды поехал покорять Арктику на автомобиле, чтобы попасть с Книгу рекордов Гиннесса России и Европы, рассказал организатор путешествия, член Русского географического общества и Ассоциации полярников Богдан Булычёв.

Команда смельчаков отправилась в субботу, 13 января, в путешествие на автомобилях Toyota Hilux до самой северной точки континента и России. С начала точки путешествия из Норильска до пункта назначения группе придется преодолеть расстояние более чем в 7 тыс. км, сообщило ИА MagadanMedia.

Путешественники отмечают, что самым тяжелым отрезком пути будет прохождение арктической части России, Карского моря и льдов Енисея. Большая часть путешествия пройдет для них в условиях полярной ночи.

Участники экспедиции хотят рассказать людям о возможностях путешествий на автомобилях, о том, как уникальны и красивы северные регионы России, и поспособствовать такому виду путешествий.

Участниками проекта стали: руководитель и организатор Богдан Булычёв, знаменитый арктический путешественник и автор проекта Александр Еликов из Нового Уренгоя, фотограф и видеооператор Антон Панов из Магадана и путешественники, ответственные штурманы Евгений Шаталов и Дмитрий Лапшин.