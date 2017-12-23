Северный флот проведет несколько исторических экспедиций в 2018 году

Северный флот проведет в 2018 году военно-исторические экспедиции. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Планируется посетить полуострова Средний и Рыбачий, остров Кильдин и на Новую Землю.

«Будут проведены исследования в районе боев на юго-западе Мурманской области. К экспедициям планируется привлечь участников молодежного патриотического движение Юнармия и учеников подшефных кадетских классов», — цитирует Евменова ИА «Би-порт».

Как ранее писал портал iz.ru, в Якутии продолжается подготовка к экспедиции по поиску затонувшего в XIX веке корабля Де Лонга. Перед поисковыми работами в Северном Ледовитом океане выполнено инженерное моделирование и установлено предположительное местонахождение объекта. Масштабным проектом «Жаннетта — Титаник Арктики» занимается республиканское отделение Русского географического общества (РГО). Знаменитый парусник был куплен в Англии в 1877 году для экспедиции, снаряженной правительством США на средства Д.Г. Беннета, владельца газеты «Нью-Йорк Геральд». К северо-востоку от острова Геральд «Жанетта» вмерзла во льды, ледовый дрейф длился 22 месяца.