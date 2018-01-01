Авиация Северного флота расширит район патрулирования в Арктике

Авиация Северного флота (СФ) в новом году увеличит район патрулирования в Арктике.

«Морские летчики СФ значительно расширят географию арктических полетов, в том числе и с использованием заполярного аэродрома «Темп» на Новосибирских островах», — заявили в пресс-службе СФ.

В прошедшем году совершено более 70 патрулирований. Производилась разведка ледового поля, что облегчило навигацию гражданских судов, уточняет «Интерфакс».

Как сообщал iz.ru, в сентябре-октябре 2017 года СФ отработал высадку военнослужащих и применение ракетного вооружения в ходе арктического похода.