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Авиация Северного флота расширит район патрулирования в Арктике

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Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
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Авиация Северного флота (СФ) в новом году увеличит район патрулирования в Арктике.

«Морские летчики СФ значительно расширят географию арктических полетов, в том числе и с использованием заполярного аэродрома «Темп» на Новосибирских островах», — заявили в пресс-службе СФ.

В прошедшем году совершено более 70 патрулирований. Производилась разведка ледового поля, что облегчило навигацию гражданских судов, уточняет «Интерфакс».

Как сообщал iz.ru, в сентябре-октябре 2017 года СФ отработал высадку военнослужащих и применение ракетного вооружения в ходе арктического похода.

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