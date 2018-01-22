Прямой эфир

Астраханцам предлагают придумать название новому круизному лайнеру

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Астрахани могут придумать название новому круизному лайнеру. Сейчас его строят на заводе «Лотос». Для этого необходимо отослать свой вариант названия на адрес организаторов конкурса до 11 марта. Лучшие предложения отберет оргкомитет и огласит результаты в апреле.

Как сообщает «Астрахань-24», победитель получит в подарок бесплатный круиз по Золотому кольцу России на теплоходе. Маршрут пройдет по рекам Москве, Оке, Волге и Каналу имени Москвы.

Торжественная церемония закладки первого круизного лайнера проекта ПСК 180 «Золотое кольцо» состоялась 17 января. Предполагается, что судно будет перевозить туристов по рекам России.

В конце прошлого года в интернете было объявлено голосование по выбору названия транспортной переправы между Кубанью и полуостровом Крым. Из всех вариантов пользователи выбрали название «Крымский мост».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с попавшего в сильнейший шторм круизного лайнера
Круизные лайнеры могут запустить по городам-портам Дальнего Востока

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017