Астраханцам предлагают придумать название новому круизному лайнеру

Жители Астрахани могут придумать название новому круизному лайнеру. Сейчас его строят на заводе «Лотос». Для этого необходимо отослать свой вариант названия на адрес организаторов конкурса до 11 марта. Лучшие предложения отберет оргкомитет и огласит результаты в апреле.

Как сообщает «Астрахань-24», победитель получит в подарок бесплатный круиз по Золотому кольцу России на теплоходе. Маршрут пройдет по рекам Москве, Оке, Волге и Каналу имени Москвы.

Торжественная церемония закладки первого круизного лайнера проекта ПСК 180 «Золотое кольцо» состоялась 17 января. Предполагается, что судно будет перевозить туристов по рекам России.

В конце прошлого года в интернете было объявлено голосование по выбору названия транспортной переправы между Кубанью и полуостровом Крым. Из всех вариантов пользователи выбрали название «Крымский мост».