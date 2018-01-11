Появилось видео с попавшего в сильнейший шторм круизного лайнера

Один из пассажиров круизного лайнера Norwegian Breakaway, попавшего в сильный шторм, сумел заснять происходящее на видео.

На борту корабля, отправившегося 27 декабря в новогодний рейс из Нью-Йорка на Багамы, находились 4 тыс. человек.

На обратном пути лайнер попал в сильный снежный шторм. При этом некоторые западные СМИ сообщили, что непогоду корабль мог обойти, но капитан принял решение идти сквозь шторм.

Борьба судна со стихией длилась несколько дней. Коридоры и каюты заливало водой, пассажиры страдали от трехдневной качки.

Несмотря на всё это, лайнер смог вернуться в порт Нью-Йорка в целости и без серьезных происшествия на борту.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на американских круизных судах начали фиксироваться вспышки опасного кишечного вируса. Так, на одном из один крупнейших пассажирских лайнеров в мире Independence of the Seas от желудочно-кишечной инфекции пострадали 332 из 5 тыс. пассажиров.