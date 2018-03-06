Стало известно число посетивших Россию китайских туристов

В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, заявил посол КНР в России Ли Хуэй.

«Это наибольшая доля среди всех стран мира для России. А Китай, в свою очередь, занял второе место среди стран, куда приезжают русские туристы», — цитирует его слова ТАСС.

Ли Хуэй также отметил, что Москва занимает первое место среди российских городов по количеству прибывших китайских туристов.

Ранее сообщалось, что инфраструктура РФ уже готова к большому потоку туристов, который ожидается на чемпионат мира по футболу в 2018 году.