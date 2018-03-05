Генконсульство подтвердило задержание российских туристов в Стамбуле

Правоохранительные органы Стамбула задержали четырех россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ, двое из них остаются под стражей, сообщил в понедельник, 5 марта, пресс-cекретарь генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.

По его словам, задержание произошло около 14:00. Все россияне летели транзитом через местный аэропорт.

«Двое из них освобождены, двое остаются под стражей. В наше генконсульство поступило обращение от них, мы решаем этот вопрос с турецкой стороной, находимся на связи с российскими гражданами», — цитирует Лосева «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что все задержанные являются жителями Ростовской области, туристы направлялись в Таиланд.