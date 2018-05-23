Минкультуры опровергло информацию о возможной блокировке Booking.com

Министерство культуры РФ не имеет ни планов, ни полномочий блокировать сервис интернет-бронирования отелей Booking.com, заявила директор департамента туризма и региональной политики ведомства Ольга Ярилова.

Она подчеркнула, что у министерства нет полномочий по запрету на использование сервиса, «равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации».

«Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — цитирует Ярилову пресс-служба министерства.

По ее словам, в Минкультуры поступило обращение руководителя группы компаний «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича с предложением инициировать ограничение работы данного сервиса на территории РФ. Запрос в Ростуризм, который направило ведомство по этому поводу, носит технический характер, пояснила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете в России деятельности Booking.com.