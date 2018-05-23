СМИ сообщили о возможном запрете Booking.com в России

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете в России деятельности сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com.

По данным РБК, такое поручение дал департамент туризма и региональной политики Министерства культуры. Ранее открытое письмо с предложением запретить сервис министерству направил глава туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович, передает «Федеральное агентство новостей».

Предприниматель заявил, что Booking.com остается единственным каналом продаж для многих российских отелей, через который проходит более 70% индивидуальных бронирований. При этом корпорация из США получает возможность анализировать и хранить данные о туристах.

Ростуризм собирается запросить мнение профильных профессиональных сообществ и до 4 июня представить позицию по вопросу запрета сервиса. В частности, ввести ограничение предлагается на бронирования через Booking.com российских гостиниц только для клиентов внутри страны. Россияне смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, как и клиенты других стран выбирать отели в России.

Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее рассказал «Известиям» об увеличении въездного турпотока на 20–25% к 2022 году. По его словам, сейчас наблюдается «очень хорошая динамика въездного потока из США», так как «антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране».