Прямой эфир

Ростуризм и итальянская круизная компания подписали меморандум о сотрудничестве

0
Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меморандум о сотрудничестве в сфере развития круизного туризма подписали руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов и президент круизной компании Costa Cruieses Нил Паломба. Церемония состоялась в московском представительстве национального агентства по туризму Италии Enit.

«Италия является важным туристским партнером России. За девять месяцев прошлого года в Россию из Италии совершено 315 тыс. поездок, это больше, чем в 2016 году, на 32%», — сказал Сафонов, отметив, что в 2017 году в мире насчитывалось 26 млн круизных туристов, что говорит о популярности такого вида отдыха.

«Круизная отрасль отвечает растущему по всему миру спросу. Бренд Costa — ключевой глобальный игрок, и мы с удовлетворением отмечаем, что как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы для нас благоприятны», — сказал Нил Паломба. 

Он подчеркнул, что это соглашение подчеркивает особое отношение Costa к российскому рынку и туристу и направлено, в частности, на развитие въездного туризма в Россию.

«Наша компания работает не только над вывозом россиян из страны, но и привозит в Россию туристов. Если смотреть по прошлому году, то 57 тыс. туристов посетили Санкт-Петербург и Владивосток, приехав на лайнерах Costa», — констатировал Паломба.

Стоит отметить, что Costa Cruises начала предоставлять услуги на российский рынок в 2003 году. За последние 14 лет количество гостей из России на борту 15 лайнеров Costa значительно увеличилось.

Costa Cruises — основанная в 1948 году итальянская круизная компания, входящая в состав Carnival Corporation & plc, крупнейшей круизной группы в мире. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Круизные лайнеры из Норвегии будут останавливаться в Мурманске
Круизным лайнерам облегчат доступ в российские порты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017