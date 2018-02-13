Ростуризм и итальянская круизная компания подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве в сфере развития круизного туризма подписали руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов и президент круизной компании Costa Cruieses Нил Паломба. Церемония состоялась в московском представительстве национального агентства по туризму Италии Enit.

«Италия является важным туристским партнером России. За девять месяцев прошлого года в Россию из Италии совершено 315 тыс. поездок, это больше, чем в 2016 году, на 32%», — сказал Сафонов, отметив, что в 2017 году в мире насчитывалось 26 млн круизных туристов, что говорит о популярности такого вида отдыха.

«Круизная отрасль отвечает растущему по всему миру спросу. Бренд Costa — ключевой глобальный игрок, и мы с удовлетворением отмечаем, что как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы для нас благоприятны», — сказал Нил Паломба.

Он подчеркнул, что это соглашение подчеркивает особое отношение Costa к российскому рынку и туристу и направлено, в частности, на развитие въездного туризма в Россию.

«Наша компания работает не только над вывозом россиян из страны, но и привозит в Россию туристов. Если смотреть по прошлому году, то 57 тыс. туристов посетили Санкт-Петербург и Владивосток, приехав на лайнерах Costa», — констатировал Паломба.

Стоит отметить, что Costa Cruises начала предоставлять услуги на российский рынок в 2003 году. За последние 14 лет количество гостей из России на борту 15 лайнеров Costa значительно увеличилось.

Costa Cruises — основанная в 1948 году итальянская круизная компания, входящая в состав Carnival Corporation & plc, крупнейшей круизной группы в мире.