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Количество въезжающих в Россию туристов из США увеличилось на 25%

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям» об увеличении въездного турпотока на 20–25% к 2022 году.

«Мы открываем офис в Индии — это очень перспективное направление, сулящее существенный приток туристов. В США открываем пять офисов — в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке», — сказал чиновник.

По его словам, сейчас наблюдается «очень хорошая динамика въездного потока из США», несмотря на отсутствие национальных туристских офисов.

«За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — отметил Сафонов.

Глава Ростуризма уверен, что «антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране».

«Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию РФ, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — подчеркнул Сафонов.

Подробнее — в интервью «Известий»:

«Антироссийская пропаганда вызывает интерес к нашей стране»

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