Прямой эфир
Сюжет:

Ростуризм разработал памятки о голосовании на выборах президента за рубежом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям», что ведомство разработало три вида памятки-инфографики о голосовании, которые распределены среди туроператоров и турагентств, гостиничных сетей и представителей транспортной отрасли для раздачи путешественникам.

«Всего за границей организовано 394 избирательных участка в 146 странах мира. Причем благодаря помощи со стороны МИДа РФ они будут открыты в популярных среди россиян туристических местах», — сказал чиновник.

Кроме того, он отметил, что у граждан России будет возможность отдать свой голос за кандидата и в аэропортах вылета.

«Для этого можно было в МФЦ или на сайте госуслуг подать заявление с указанием, где 18 марта гражданину будет удобно проголосовать», — добавил Сафонов.

По данным ведомства, в день голосования за пределами страны будет находиться до 500 тыс. российских туристов.

Подробнее — в интервью «Известий»:

«Антироссийская пропаганда вызывает интерес к нашей стране»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм напомнил россиянам о лихорадке в Бразилии
Россиян на борту разбившегося в Непале пасажирского самолета не было

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017