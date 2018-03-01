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Ростуризм напомнил россиянам о лихорадке в Бразилии

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Фото: Global Look Press/Marcelo Chello
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Ростуризм рекомендовал россиянам при планировании поездок учитывать информацию о распространении желтой лихорадки в Бразилии.

Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию, информировать своих клиентов о необходимости наличия международного свидетельства о вакцинации против заболевания.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на январь 2018 года, новый подъем заболеваемости зафиксирован в трех штатах: Минас-Жерайс, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров не продавать билеты и туры с перевозкой на рейсах авиакомпании Azur air после 19 марта.

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