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Ростуризм призвал не продавать туры с перевозкой AZUR air после 19 марта

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Ростуризм призвал туроператоров не продавать билеты и туры с перевозкой на рейсах авиакомпании AZUR air после 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что туроператорам и турагентам рекомендовано прекратить формировать и реализовывать туристические продукты, которые включают в себя перевозку рейсами авиакомпании AZUR air после 19 марта 2018 года. Также рекомендуется принять меры по обеспечению гарантий перевозки туристов по оплаченным турам с заменой рейсов данной авиакомпании на рейсы альтернативных перевозчиков. Также рекомендовано прекратить продажи авиабилетов и вне туристических продуктов на рейсы данного перевозчика после указанной даты, сообщает BFM.RU.

Ростуризм также напомнил об обязанности туроператора обеспечить туристу оказание всех услуг, которые входят в туристический продукт, вне зависимости от того, кем они должны были оказываться или оказывались. Также туроператорам напомнили об ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание данных услуг.

В начале февраля 2018 года Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта крупнейшей в России чартерной авиакомпании AZUR air до 20 марта. Решение явилось итогом проверки, проведенной ведомством в декабре 2017 года. Тогда в деятельности авиаперевозчика выявили «несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы». Основным заказчиком чартерных рейсов AZUR air и стратегическим партнером авиакомпании является туроператор Anex Tour.

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