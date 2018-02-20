Средняя стоимость авиабилетов на внутренних линиях России упала на 4%

Средняя стоимость авиабилетов в России упала на 4%, до 12,8 тыс. рублей в обе стороны. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник, 20 февраля.

Министр сообщил, что число перевезенных авиатранспортом пассажиров превысило 105 млн человек.

«Почти две трети — 62,5 млн пассажиров — перевезены на внутренних линиях, рост составил 11%», — цитирует сообщение Сафонова «РИА Новости».

Чиновник добавил, что стоимость железнодорожных билетов также падает благодаря чартерным перевозкам на юге России.

13 февраля Ростуризм назвал туристические направления, наиболее популярные у россиян в День защитника Отечества — 23 февраля.

Сочи, Минеральные Воды и Краснодар, где можно покататься на сноуборде или горных лыжах, стали лидерами среди внутренних направлений. Средний чек на авиабилеты туда-обратно составляет 5,9 тыс. рублей. Цены на популярные направления варьируются от 4 тыс. до 12,3 тыс. рублей.