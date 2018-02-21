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Ростуризм предупредил россиян о массовой эпидемии гриппа в США

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Фото: ТАСС/Yui Mok
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Эпидемия гриппа объявлена на всей территории США за исключением столичного региона и штата Гавайи.

Об этом сообщает Ростуризм.

По данным ведомства, число людей с симптомами гриппа, в три раза превысило допустимый порог и продолжает расти.

В частности, в Калифорнии уровень смертности от гриппа и одного из его последствий — пневмонии — достиг 70 человек в неделю.

В Рoстуризме отметили, что при этом разновидности вируса в США стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам.

В связи с этим в ведомстве призвали туроператоров, предлагающих туры в США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания по этой стране.

Россиянам, уже находящимся в США, в Ростуризме рекомендовали сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, носить защитную маску и употреблять больше продуктов, содержащих витамин С, а также чеснок и лук.

Ранее в феврале сообщалось, что В США из-за эпидемии гриппа погибли по меньшей мере 63 ребенка.

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