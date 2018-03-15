«Антироссийская пропаганда вызывает интерес к нашей стране»

В преддверии президентских выборов глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал в интервью «Известиям», как будет организовано голосование за пределами России, а также поделился планами по развитию туристической отрасли и объяснил, почему антироссийская пропаганда увеличивает турпоток из США.

— Олег Петрович, не все россияне 18 марта смогут опустить бюллетень в урну на территории страны. Что делать тем, кто по различным причинам окажется за рубежом?

— По нашим данным, в этот день за пределами России будет находиться до 500 тыс. российских туристов. Всего за границей организовано 394 избирательных участка в 146 странах мира. Причем благодаря помощи со стороны МИД России они будут открыты в популярных среди россиян туристических местах.

Кроме того, у наших граждан будет возможность отдать свой голос за кандидата и в аэропортах вылета — там тоже станут работать избирательные участки. Для этого можно было в МФЦ или на сайте госуслуг подать заявление с указанием, где 18 марта гражданину будет удобно проголосовать. По информации ЦИК, более 4 млн человек обратились с заявлением о том, что они будут голосовать не по месту жительства.

Ростуризм совместно с Центральной избирательной комиссией РФ и МИД России провел большую работу по информированию граждан о возможности голосования по месту пребывания.

Федеральное агентство по туризму разработало три вида памятки-инфографики — о голосовании за рубежом, во время турпоездки по территории России и в пути. Они распределены среди туроператоров и турагентств, гостиничных сетей, представителей транспортной отрасли для раздачи путешественникам.

Сафонов_1 Туристы во время восхождения в рамках празднования Дня вулкана у Авачинской и Козельской сопки Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В этом году завершается федеральная целевая программа по развитию туризма в нашей стране. Вы довольны итогами?

— В составленном Минэкономразвития рейтинге 38 ведомственных ФЦП она заняла одну из верхних строчек, получив оценку «выше среднего». Целый ряд показателей-индикаторов, таких как инвестиции в основной капитал средств размещения, количество койко-мест в отелях и хостелах и других, существенно перевыполнен. Интегральная результативность программы по последним проводившимся оценкам составляет 115%.

Задача регионов — участников программы на этот год — завершить все мероприятия ФЦП в полном объеме, ввести в эксплуатацию все запланированные объекты инфраструктуры в туристско-рекреационных и автотуристских кластерах.

Мы заключили соглашения с 15 субъектами по субсидированию строительства обеспечивающей инфраструктуры, в полном объеме перевели средства. У нас есть передовик: Республика Алтай стала первым регионом, который уже на 97% выполнил запланированные мероприятия в части федерального бюджета.

— Программа будет продлеваться?

— В соответствии с поручениями президента и председателя правительства РФ ведется работа по подготовке новой ФЦП на 2019–2025 годы.

Цель этой программы — создание условий для эффективного развития туризма с увеличением вклада отрасли в ВВП на 70% к 2025 году. Если сейчас доля в ВВП составляет 3,49%, то к завершению планового периода она должна достичь 5,93%.

Это возможно, только если будет обеспечен рост объемов услуг внутреннего и въездного туризма темпами, опережающими в два раза темп роста экономики РФ.

Реализация этой программы станет вкладом в решение — конечно, в разрезе туризма — задач, обозначенных в послании президента Федеральному собранию. Речь об обновлении городской среды, развитии коммуникаций малых городов и сел для раскрытия их потенциала, создании условий для экотуризма в особо охраняемых природных зонах и многом другом.

По предварительным прогнозам, общий объем финансирования программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, составляет по оптимальному варианту реализации 387,63 млрд рублей. Из них 69,27 млрд — из федерального бюджета, 11,79 млрд — региональных и местных, 306,57 млрд — внебюджетные средства.

Вклад туризма в ВВП с учетом программных мероприятий в 2025 году составит 5,33 трлн рублей.

Сафонов_3 Туристы во время подъема на гору Малую Синюху. Республика Алтай Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Программа масштабная. А предусмотрено ли в ней повышение качества сервиса российских курортов? Что скрывать, это до сих пор остается одной из главных проблем российского отдыха.

— Повышение качества сервиса — одна из ключевых задач ФЦП. В рамках нынешней программы проводится обучение и повышение квалификации персонала индустрии гостеприимства. В новой ФЦП это направление будет не только сохранено, но и расширено. Мы видим на муниципальном уровне нехватку компетенций по реализации туристских проектов, в том числе в области качества.

Инициативы «снизу» в работе по созданию качественного турпродукта и комфортного сервиса имеют большое значение. В рамках новой ФЦП мы предлагаем внедрить программы обучения сотрудников муниципалитетов. Это предложение отвечает установке президента, который в послании Федеральному собранию отметил важность профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе.

— Вы сейчас рассказываете о привлечении новых средств и увеличении вклада отрасли в ВВП, а, по сути, всё равно основной источник бюджета — это углеводороды.

— Не согласен. Президент в своем послании обозначил задачу — увеличить до $100 млрд в течение шести лет ежегодный объем экспорта услуг.

Туризм относится к экспортным отраслям и имеет большой потенциал роста. Он выходит на внешние рынки, оставаясь на территории России. К нам приезжают из-за рубежа туристы, привозят деньги, тратят их на услуги гостиниц, музеев, ресторанов, такси, компаний сотовой связи, банков и т.д. Это означает, что мы развиваем несырьевой экспорт.

С 2000 по 2017 год число туристов, приезжающих к нам из-за рубежа, выросло на 123%. Показатель хороший, но у нас есть большие резервы роста.

С этого года мы переводим работу по продвижению российского турпродукта на мировом рынке на новые рельсы. Мы реорганизуем деятельность ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» и национальных туристских офисов Visit Russia за рубежом.

В 2018 году мы планируем открыть 46 НТО в 23 странах мира. Для них будут установлены ключевые показатели эффективности. Впервые ФГУП НМЦТ предложит комплексный продукт — не просто участие в выставке или проведение презентации, но маркетинговые программы, нацеленные на достижение конкретных измеримых показателей, на конверсию маркетинговых затрат в реальный въездной турпоток.

— Какой эффект мы можем получить?

— Эффект будет нарастать плавно. Я считаю, что к 2022 году мы сможем увеличить въездной турпоток на 20–25%. Мы открываем офис в Индии — это очень перспективное направление, сулящее существенный приток туристов. В Соединенных Штатах открываем пять офисов — в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке.

Сафонов_2 Турист из Китая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

— Вы считаете, американцы поедут?

— Уже едут. У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов. За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016-го.

Антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране. Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну.

— Американцы не разочаровываются увиденным?

— Напротив. Из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ позитивной информации о нашей стране у них занижен порог ожиданий, поэтому получается «WOW-эффект». Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят современную, мирную и развитую страну.

— Мы все находимся в предвкушении чемпионата мира по футболу. Не так давно вы опубликовали список отелей-нарушителей, которые в период проведения матчей значительно завышали цены. А что с частными арендодателями? За ними кто-то присмотрит?

— Мы разработали и согласовали с МВД памятку для наших граждан о том, как правильно сдавать в аренду жилые помещения во время проведения ЧМ по футболу. В памятке сказано, как защитить от неприятных неожиданностей и арендодателя, и туриста.

Также проводится работа с крупнейшими сервисами бронирования жилья. Мы считаем очень важной задачей показать иностранным гражданам обычный средний уровень расценок на размещение, чтобы они могли принимать осмысленные решения. Нужно создать дополнительный стимул для арендодателей взвешенно подходить к вопросу установления цен на период ЧМ-2018. Стоимость аренды должна быть адекватной, это важно для имиджа нашей страны как туристического направления.

Сафонов_4 Ростуризм разработал памятку для граждан о том, как правильно сдавать в аренду жилые помещения во время проведения ЧМ по футболу Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Неужели вы верите, что граждане не воспользуются этой ситуацией?

— Рынок большой, и собственники жилых помещений встречаются разные. Наша задача — проинформировать и объяснить положение дел. Мы предупреждаем о том, что необоснованное завышение цены делает предложение арендодателя неконкурентоспособным. Мы рекомендуем защитить свои права путем заключения договора в письменной форме, фотосъемки имущества. Желательно страховать имущество.

Арендаторов — иностранных граждан нужно обязательно поставить на учет, россиян из других регионов — зарегистрировать по месту пребывания в отделе по вопросам миграции территориального органа МВД России. Если этого не сделать, собственнику жилья грозит административная ответственность.

Мы пишем о необходимости заплатить налоги с полученного от сдачи жилья в аренду дохода. То есть информируем собственников жилых помещений о том, как им сдать жилье внаем гостям чемпионата мира по футболу, не нарушить законодательство и обезопасить себя от неожиданностей.

— Не так давно Ростуризм рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок на Мальдивы в связи с непростой политической обстановкой. Можно ли сейчас ехать на курорты республики?

— Мы основывались на позиции российского МИДа. Руководство Мальдивской Республики продлило действие чрезвычайного положения на 30 дней. Наша рекомендация остается в силе. Если продлевается чрезвычайное положение, процесс стабилизации обстановки в стране еще не завершен.